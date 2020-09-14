مايك بنس يصف بايدن بـ"مشجع الصين"

شن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، هجوما على المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكي جو بايدن، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكتب بنس، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "جو بايدن كان مشجعا للحزب الشيوعي الصيني على مدى تاريخه السياسي"، مضيفا: "كان بايدن يريد إزالة التعريفة المفروضة على البضائع الصينية، التي كانت تساهم في ضبط ساحة المنافسة لصالح العمال الأمريكيين".

وتابع: " سيواصل الرئيس دونالد ترامب تصديه للصين حتى يجعل العمال الأمريكيين في وضع أفضل".

وتشتد الحرب الكلامية بين الجمهوريين الذين يمثلهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والديمقراطيين الذين يمثلهم المرشح البارز للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويقول ترامب إن ما فعله في 4 سنوات تمثل فترة رئاسته الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

Joe Biden has been a cheerleader for communist China throughout his career & he wants to repeal the tariffs that are leveling the playing field for American workers. President Trump is going to keep standing up to China until they put American workers on a level playing field. — Mike Pence (@Mike_Pence) September 14, 2020

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وقد أظهر بايدن خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان في آخرها نائبا للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: "حان الوقت لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة".

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.