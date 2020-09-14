بعد الإمارات والبحرين... نتنياهو: مزيد من الدول العربية ستنضم إلى الاتفاقيات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن المزيد من الدول العربية في الطريق للانضمام إلى الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف "هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط. أعدكم وفقا لما أشاهده هنا، بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا".

قلت في البلير هاوس بواشنطن:



أمسك بيدي مسودة اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وتصريح السلام التاريخي بين إسرائيل والبحرين.



هذا هو تحول عظيم في تاريخ إسرائيل وأيضا في تاريخ الشرق الأوسط.



أعدكم, وفقا لما أشاهده هنا, بأن دول أخرى ستقوم بذلك أيضا. pic.twitter.com/LNjMLI4TJe — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 14, 2020

وكان بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك أعلن أن الرئيس ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تحدثوا وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.