بايدن يتعهد بحظر الأسلحة الهجومية في أمريكا

وتابع: "كان الحظر يشمل الأسلحة الهجومية والأسلحة التي تمتلك مخزن ذخيرة بسعة كبيرة".
وأضاف: "حظر الأسلحة الهجومية أنقذ أرواح الكثير من الناس في تلك الفترة، ويجب على الكونغرس ألا يدعه يصبح من الماضي".
وتابع: "عندما أصبح رئيسا سأخوض حربا ضد الاتحاد القومي للأسلحة، الذي يدافع عن حقوق حمل السلاح في البلاد"، مضيفا: "سنعيد الحظر على الأسلحة الهجومية مجددا".
26 years ago today, the Senate passed 10-year bans on assault weapons and high-capacity magazines—it was an effort I was proud to champion.— Joe Biden (@JoeBiden) September 13, 2020
These bans saved lives, and Congress should have never let them expire.
As president, I’ll take on the @NRA and we’ll ban them once again.
وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المقرر أن يتم إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.
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