بايدن يتعهد بحظر الأسلحة الهجومية في أمريكا

توعد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، بحظر حمل السلاح في البلاد عندما يصبح رئيسا، وأن يخوض مواجهة مع الاتحاد القومي للأسلحة.

وكتب بايدن، على "تويتر": "قبل 26 عاما، مرر مجلس الشيوخ قانونا يحظر الأسلحة الهجومية لمدة 10 سنوات وكنت من الداعمين لتلك الجهود وهذا يجعلني أشعر بالفخر".

وتابع: "كان الحظر يشمل الأسلحة الهجومية والأسلحة التي تمتلك مخزن ذخيرة بسعة كبيرة".

وأضاف: "حظر الأسلحة الهجومية أنقذ أرواح الكثير من الناس في تلك الفترة، ويجب على الكونغرس ألا يدعه يصبح من الماضي".

وتابع: "عندما أصبح رئيسا سأخوض حربا ضد الاتحاد القومي للأسلحة، الذي يدافع عن حقوق حمل السلاح في البلاد"، مضيفا: "سنعيد الحظر على الأسلحة الهجومية مجددا".

26 years ago today, the Senate passed 10-year bans on assault weapons and high-capacity magazines—it was an effort I was proud to champion.



These bans saved lives, and Congress should have never let them expire.



As president, I’ll take on the @NRA and we’ll ban them once again. — Joe Biden (@JoeBiden) September 13, 2020

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي من المقرر أن يتم إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.