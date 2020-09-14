الحكومة البريطانية "تقهر" محاولة لحزب "العمال" لعرقلة مشروع قانون

هزمت الحكومة البريطانية محاولة لحزب العمال المعارض، اليوم الاثنين، لعرقلة مشروع قانون اعترف وزراء بأنه سينتهك أجزاء من اتفاق الطلاق الذي وقعته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق هذا العام.

وحاول حزب العمال تحدي مشروع القانون في تصويت على القراءة الأولى، لكنه خسر بعد أن حصل على تأييد 213 صوتا مقابل 349 صوتا.

وفي ذات الصدد، قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف، اليوم، إن "بلاده تريد أن تنجح مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، ولا تسعى للانسحاب من المحادثات".

يأتي ذلك بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون ينتهك بنود اتفاق انفصال بريطانيا عن التكتل.

وأبلغ جوف المشرعين، أن "مشروع القانون هذا ليس انسحابا من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي"، وفقا لرويترز.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، "نحن ملتزمون بتحقيق النجاح لهذه المفاوضات".



وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/ كانون الثاني، لكنها في مرحلة انتقالية لا تزال تطبق فيها قواعد الاتحاد الأوروبي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، وبعد ذلك يدخل نظام التجارة الجديد حيز التنفيذ أو تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية.