غوتيريش: آمل أن يقوم خبراء منظمة الصحة باختبار اللقاح الروسي وتقديم التوصيات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن يقوم خبراء منظمة الصحة العالمية باختبار اللقاح الروسي وتقديم التوصيات.

كما دعا غوتيريش جميع الدول إلى دعم منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء فيروس كورونا.

وقال غوتيريش لوكالة "سبوتنيك": "إنني أدعو جميع الدول الأعضاء إلى دعم بعضها بعضا ومنظمة الأمم المتحدة في مواجهة تحديات عصرنا، بما في ذلك الأزمة الصحية الحالية. لقد أوضحت أن منظمة الصحة العالمية بحاجة إلى دعم الدول الأعضاء في هذه اللحظة الحرجة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن رغبتها في مغادرة منظمة الصحة العالمية في تموز / يوليو 2021.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، إن منظمة الصحة العالمية فشلت فشلا ذريعا، ليس في استجابتها لفيروس كوفيد-19 فحسب، بل أيضا في استجابتها لأزمات صحية أخرى في العقود الأخيرة. وأضافت المتحدثة أن المنظمة رفضت أيضا اعتماد الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل، بدءا من إظهار استقلاليتها عن الحزب الشيوعي الصيني.