جوزيب بوريل : تركيا حليف أساسي لأوروبا ولكن أفعالها في شرق المتوسط تثير المخاوف

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حوزيب بوريل إن أعمال التنقيب التي تجريها تركيا في شرق المتوسط، والتي تعترض عليها اليونان وقبرص، تثير التساؤل حول مستقبل العلاقة بين أنقرة والاتحاد.

أمستردام - سبوتنيك. وقال في إفادة صحفية ، اليوم الثلاثاء، إن "تركيا جارة للاتحاد، ونحن سنبقى كذلك، وهي حليف أساسي في قضايا عدة منها الهجرة، ولكن من الواضح أن أفعال تركيا تثير تساؤلا حول علاقتنا المستقبلية، ولذلك يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل".

وأضاف :"إن الوضع في شرق المتوسط "غير مقبول"، مضيفا أن تركيا "تنفذ أفعالا أحادية يجب عليها وقفها"، مشددا أنه "يجب حل الوضع من خلال الحوار".

يتبع...