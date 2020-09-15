نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستين إلى المستشفى

نقل الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، مساء أمس الاثنين، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في العاصمة باريس بسبب مشاكل صحية.

وبحسب موقع قناة "فرانس 24"، قال مساعد ديستان إن "الرئيس (94 عاما) الذي حكم فرنسا من 1974 إلى 1981 والبالغ من العمر 94 عاما، قد نقل إلى المستشفى بعد أن اشتكى من مشاكل في الجهاز التنفسي".

وأشارت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن ديستان دخل المستشفى بسبب مشاكل الجهاز التنفسي، غير أن عائلته لم تؤكد هذه المعلومات بعد.

وقال أحد مساعدي الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان الذي يبلغ من العمر 94 عاما إنه نُقل إلى المستشفى، الاثنين، بعد أن شكا من مشكلات في الجهاز التنفسي.

ونقل جيسكار ديستان بواسطة خدمة الطوارئ الصحية، حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر الاثنين، من منزله الباريسي وبرفقة زوجته بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزله بإقليم "لوار إي شير" وسط البلاد.

ورفض نجله لويس في اتصال مع وكالة الصحافة الفرنسية التعليق على حالة والده الصحية، واكتفى بالقول: "إنه في سن متقدمة، ويكون في حالة جيدة أو سيئة تبعاً للظروف".

وأضاف في لقاء مع التلفزيون الفرنسي أن والده "في حالة جيدة نسبياً بالنسبة لشخص في مثل عمره".

واحتفل ديستان بعيد ميلاده الرابع والتسعين في 2 فبراير/شباط الماضي، وهو في الأصل يعاني من أمراض في القلب.