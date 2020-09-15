مصرع ضابط استخبارات في انفجار شرقي أفغانستان

أكد متحدث باسم حكومة مقاطعة نانغارهار شرقي أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مصرع ضابط بوكالة المخابرات وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن استهدف انفجار على جانب الطريق سيارة في مدينة جلال آباد، عاصمة المقاطعة.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث عطا الله خوجياني: "سيارة تابعة لإدارة الأمن الوطني كانت تمر من طريق في بلدية أنجور باغ في المدينة في الصباح عندما تم تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع. وأصيب ثلاثة أفراد من إدارة الأمن الوطني كانوا على متن السيارة في الحادث".

وأضاف المتحدث أن الانفجار دمر أيضا السيارة التابعة لإدارة الأمن الوطني، وكالة الاستخبارات الوطنية الأفغانية ، مسجلا أنه لم يصب أحد من المارة أو الأشخاص الموجودين حول موقع الحادث.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

وشهدت مدن أفغانية كبيرة سلسلة من الهجمات الإرهابية التي نفذتها حركة "طالبان" و"تنظيم الدولة" المعارض للحكومة، خلال الأشهر الماضية.

وما تزال أعمال العنف مستمرة في أفغانستان، بينما تجرى محادثات السلام بين وفد الحكومة الأفغانية وممثلي حركة "طالبان".