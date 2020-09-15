الرئيس النمساوي: مشروع "التيار الشمالي 2" تجاري ولا علاقة له بقضية نافالني

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، أنه لا يرى أي علاقة بين المشروع التجاري "التيار الشمالي 2" وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال الرئيس النمساوي، ردا على سؤال عما إذا كانت النمسا ستدعم إغلاق المشروع بسبب الوضع مع نافالني، اليوم الإثنين: "أنا شخصيا لا أرى أي صلة بين الوضع حول نافالني ومشروع التيار الشمالي2... بالنسبة لي، هذا مشروع تجاري".

وعادت النقاشات حول مستقبل مشروع "التيار الشمالي 2" بقوة، بعد حادثة المعارض الروسي أليكسي نافالني، حيث تعتقد برلين أنه ربما يكون قد تعرض للتسمم، بينما تطلب السلطات الروسية شرح الموقف.

وطالب عدد من السياسيين الألمان في هذا الصدد بوقف بناء المشروع، إلا أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت إنه يجب النظر في هاتين المسألتين بشكل منفصل، كما أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت على وجود جميع الأسس القانونية لتنفيذ المشروع.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مشروع بناء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" يضم ائتلاف شركات متخصصة في مختلف المجالات، يدخل فيه شركة الغاز الروسية "غازبروم" التي تستحوذ على حصة 51%، وشركة "أي-أون" الألمانية بنسبة تبلغ 10%، وشركة "رويال شيل" الهولندية البريطانية بنسبة 10%، وشركة "أو. أم. في" النمساوية بنسبة 10%، ومجموعة "باسف" الألمانية بنسبة 10%، وشركة "إينجي" الفرنسية بنسبة 9%.