ليس عدد القوات ولا الأسلحة... زعيم كوريا الشمالية يكشف سبب قوة جيش بلاده

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بالجنود الذين ساهموا في إعادة إعمار قرية تضررت من الإعصار، واصفا إياهم بصانعي المعجزات.

وقال كيم: "أفراد الخدمة الذين هرعوا إلى المنطقة المتضررة استجابة لأمر الثقة الذي وجهه لهم القائد كيم جونغ -أون، حققوا نجاحا جديرا بالفخر، بتقديم أول تقرير عن النصر إلى اللجنة المركزية للحزب، ضمن حملات التعافي من الكارثة"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية التي نقلت زيارة كيم إلى قرية كانغ بوك-ري الواقعة بإقليم هوانغ هيه الشمالي.

وبينما كان كيم يتفقد القرية، قال إنه "من الضروري وضع هدف طويل المدى لإعادة البناء" في الأقاليم "بطرق أكثر واقعية ومخططة"، مع التأكيد على ضرورة زيادة الدعم الحكومي لـ"تطوير حضارة عالية في المناطق الريفية".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم، قوله: "جيش الشعب مكون من صانعي كل المعجزات على هذه الأرض".

وذكر كيم أن قوة الجيش الشعبي الحقيقية لا تكمن في عدد القوات وقوة الذخيرة ولكن في حبهم الشديد لبلادهم وشعبهم وقوتهم العقلية، وفقا للوكالة.

وقال كيم أيضا:

"وضربت ثلاثة أعاصير متتالية كوريا الشمالية في الأسابيع الأخيرة وألحقت دمارا كبيرا بالمناطق الزراعية، بشكل خاص، ما يثير القلق من أن نقص الغذاء في البلاد قد يزداد سوءا".

ودعت وسائل الإعلام الحكومية إلى تكثيف الجهود لتقليل الأضرار التي لحقت بالمحاصيل، موضحة أن وجود مخزون كاف من الأرز والغذاء سيساعد في الدفع نحو الاعتماد على الذات والازدهار الذاتي ضد أعداء البلاد.