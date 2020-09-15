عقب جدل واسع... هل يسيطر زعيم كوريا الشمالية على الحكم أم هناك مشكلات

استبعد رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي، إقدام كوريا الشمالية على إجراء أي استفزاز من خلال إطلاق صاروخ باليستي مع حلول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال المسؤول العسكري المرشح لتولي حقيبة وزارة الدفاع، إنه بالنظر إلى الفترة القليلة المتبقية قبل الذكرى السنوية، هناك "فرصة ضئيلة" أن تتخذ الدولة الشيوعية إجراء استفزازيا من خلال إطلاق صاروخ باليستي من الغواصة في وقت قريب، بحسب وكالة "يونهاب".

وقال الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون" في رسالة بمناسبة العام الجديد إنه سيكشف عن سلاح استراتيجي جديد، وقال المحللون إن ذلك السلاح قد يكون صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات، أو صاروخًا باليستيًّا يتم إطلاقه من الغواصات، أو غواصة قادرة على إطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال سيو: "حتى الآن، لم يتم الكشف عن أي إشارات تدل على اختبار وشيك في كوريا الشمالية".

وتطرق سيو أيضًا إلى مسألة السلطة داخل نظام كوريا الشمالية، فقال إن الزعيم الكوري الشمالي كيم يحافظ على قبضته الكاملة على السلطة، وفند التقييم السابق لرئيس جهاز الاستخبارات.

وفي رد مكتوب على أسئلة النائب هان كي-هو، من حزب قوة الشعب، قال: "الزعيم كيم لا يقوم حاليا بنوع من الحكم الذي يفوض بموجبه السلطات إلى أقرب مساعديه"، مؤكدًا أنه "يسيطر بدرجة كاملة على الحزب الحاكم والحكومة والجيش، ولا توجد مشاكل في قبضته على النظام".

وتتعارض هذه التصريحات مع تقييم بارك جي-وون، رئيس جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، الشهر الماضي، حيث قال في جلسة برلمانية إن كيم فوض جزءًا من سلطته إلى أقرب مساعديه، بما في ذلك أخته الصغرى كيم يو-جونغ، من أجل تقليل التوتر وتحويل المسؤولية في حالة فشل السياسات.