إيران: أي خطوة لتطبيع العلاقات مع "الكيان الصهيوني" تشكل خطأ ستراتيجيا

جددت إيران، اليوم الثلاثاء، رفضها لأي خطوة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي.

وقال ربيعي، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، خلال مؤتمره الصحفي، إن "أي خطوة ترمي إلى إقامة علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني، تشكل خطأ استراتيجيا".

وأضاف المتحدث أن "الدول والأنظمة التي تجلس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل تتحمل مسؤولية تداعيات ذلك".

ووصل، اليوم الثلاثاء، ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتوقيع اتفاق السلام، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض إنه سيكون بحضور كبير.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، عبر تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر، عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، كما نشر بيانا ثلاثيا مشتركا للولايات المتحدة ومملكة البحرين وإسرائيل يوضح تفاصيل اتفاق السلام.

كما أعلن ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".