ترامب: لا مشكلة لدي في بيع مقاتلات "إف - 35" إلى الإمارات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات العربية المتحدة، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع إسرائيل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "لن تكون لدي مشكلة في بيع إف-35 لهم، أرى ذلك كمكسب لا كخسارة"، موضحا أن ذلك البيع سيوفر الوظائف بالولايات المتحدة.

وعن اتفاق السلام الإسرائيلي - الإماراتي، علق ترامب بقوله إن: "دولا أخرى تريد الانضمام، وأعتقد أن الفلسطينيين أنفسهم سوف ينضمون في النهاية وسيكون لدينا سلام في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".