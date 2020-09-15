التحالف الدولي ضد "داعش" ينفي تحطم إحدى مروحياته شمالي سوريا

نفى التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا والعراق، الثلاثاء، تحطم إحدى مروحياته شمالي سوريا، على خلفية حادثة هبوط اضطراري، مؤكدا أنها هبطت بسلام.

وكنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلت عن مصادر محلية، أن مروحية عسكرية أمريكية تحطمت بالقرب من قرية تل حداد في ريف اليعربية، في محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

A coalition helicopter conducted an emergency landing at approximately 0930 15SEPT20 in N Syria. The incident was not the result of hostile activity and the helicopter landed safely. Emergency personnel responded to the incident and there were no injuries & crew recovered. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) September 15, 2020

لكن المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"(الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد من الدول)، العقيد واين ماروتو قال إن المروحية "هبطت بسلام ولم تسقط بفعل أي نشاط عدائي".

كما أشار في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إلى عدم سقوط أي مصابين بين طاقم المروحية إثر الهبوط الاضطراري.

والمتحدث الجديد واين ماروتو هو الخامس الذي يعينه التحالف الدولي باسم عملياته في المنطقة منذ تأسيسه في 10 من سبتمبر/أيلول 2015.

وجاء تعيينه بدلا من العقيد مايلز كاينغر الذي أعلن انتهاء مهامه كمتحدث رسمي للتحالف الدولي، في 6 من سبتمبر الحالي، عبر مؤتمر صحفي بكى خلاله.