نصحه بإجراء فحوص طبية... ترامب متهكما: بايدن يتعاطى "المخدرات"

وقال ترامب خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء :"إن بايدن أصبح أفضل في إجراء المناظرات، يجب عليه أن يخضع لاختبار الكشف عن المخدرات".

وأضاف بقوله: "إنه يتناول شيئًا يمنحه بعض صفاء الذهن ونقاء الفكر.. انظروا إليه".

وتابع ممازحا:"ربما قد يكون هذا الشيء هو تناول الكثير من القهوة، ربما 15 فنجانا من القهوة".

وفي وقت سابق، شكك عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، نائب حاكم ولاية نورث كارولينا دان فورست، خلال خطابه، في أن المرشح الديمقراطي بايدن البالغ من العمر 77 عامًا، إذا فاز بالانتخابات، سوف "يستمر" حتى حفل التنصيب.

ومن جانبه حذر بايدن من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.