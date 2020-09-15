البيت الأبيض: اليوم "يوم تاريخي"

وصف البيت الأبيض الأبيض توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين بأنه "يوم تاريخي" يستضيف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممثلي الدول الثلاث الذين يوقعون تلك الاتفاقيات.

وكتبت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض، على "تويتر": "الرئيس دونالد ترامب يرحب برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزيري خارجية الإمارات والبحرين ، الذين سيشاركون في توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل".

وتشهد حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل. ويقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن معاهدة السلام التي توقعها دولة الإمارات وإسرائيل اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

Today is a HISTORIC day at the White House!



President @realDonaldTrump welcomes the Prime Minister of Israel and the Foreign Ministers of Bahrain and the United Arab Emirates for the signing of the Abraham Accords!



🇮🇱 🇦🇪 🇧🇭 pic.twitter.com/l5O0mCk398 — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2020

وتابعت: "أجمعت المواقف الدولية على أن المعاهدة خطوة تاريخية من شأنها إعادة إحياء مسار عملية السلام الشامل والعادل واستجابة واقعية للمتغيرات الجيوسياسية والتحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها المنطقة".

ولفتت الوكالة إلى أن الإمارات أكدت أن "المعاهدة تأتي في إطار سيادة الدولة الوطنية على قراراتها، كما أنها غير موجهة ضد أي طرف، بل تسعى في مضمونها الأساسي إلى التمييز بين الموقف السياسي والعلاقات الطبيعية التي تؤمن الإمارات بأنها ستؤدي إلى فتح آفاق جديدة تدعم قضايا الازدهار والاستقرار في المنطقة".