الدفاع التركية تعلن نتائج الاجتماع بين الوفدين التركي واليوناني في مقر الناتو

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الفني بين وفدها والوفد العسكري اليوناني، في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت الدفاع في بيان، إن الاجتماع الفني بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، في "الناتو"، لبحث سبل فض النزاع، قد انتهى، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضافت أنه من المقررعقد الاجتماع القادم بين الوفدين في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا؛ لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمقر "الناتو" في بروكسل.

وفي 4 سبتمبر، أعلن ستولتنبرغ، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، مشيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد.