اليونان تعلن استعدادها إجراء محادثات مع تركيا إذا واصلت أنقرة "النأي بنفسها" عن الأزمة"

أعلنت اليونان أنها مستعدة لإجراء محادثات مع تركيا بشأن مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها إذا واصلت أنقرة "النأي بنفسها" عن الأزمة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعد محادثات مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل في أثينا "لا يزال أمام تركيا وقت - قبل قمة (الاتحاد الأوروبي) وبعدها - لمواصلة الخطوة الأولى المشجعة للنأي بنفسها عن هذه الأزمة"، وذلك وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف "إذا توافر لدينا دليل ملموس وهذا (الدليل) مستمر فنحن مستعدون للبدء على الفور - وأؤكد أنه على الفور - بمحادثات تمهيدية مع تركيا فيما يتعلق بنزاعنا الرئيسي الوحيد ألا وهو ترسيم المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط".

وعادت السفينة أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا التركي، يوم الأحد، قبل أقل من أسبوعين من مناقشة زعماء الاتحاد الأوروبي هذه الأزمة.

وقالت تركيا إن السفينة ستستأنف العمل بعد عملية صيانة دورية، ولكن مسؤولا تركيا كبيرا قال إنها قد تبقى فترة أطول لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية.

وتفجر النزاع القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي الشهر الماضي، عندما أرسلت تركيا السفينة "أوروتش رئيس" للقيام بعملية مسح للمياه، التي تقول اليونان إنها تابعة لها.