الكونغرس: نريد ضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الثلاثاء، إن الكونغرس يريد ضمان احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في معرض تعليقها على مسألة بيع طائرات "إف-35" لدولة الإمارات ، مضيفة أنه من المهم جدا تفهم التفاصيل بشأن إعلان إسرائيل تجميد ضم أراضي الضفة الغربية، حسبما أفادت "رويترز".

وأثارت قضية حصول الإمارات على طائرات "إف 35" مخاوف لدى الحكومة الإسرائيلية، من أن الصفقة قد تهدد الميزة التي تحظى بها تل أبيب في القانون الأمريكي، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. أشارت تقارير إسرائيلية لاحقة إلى احتمال موافقة تل أبيب على الصفقة لكن بشروط.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات العربية المتحدة، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "لن تكون لدي مشكلة في بيع إف-35 لهم، أرى ذلك كمكسب لا كخسارة"، موضحا أن ذلك البيع سيوفر الوظائف بالولايات المتحدة.