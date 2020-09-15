المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: أمريكا اغتالت قائد السلام في المنطقة

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي إن وصمة عار أمريكا بارتكابها جريمة اغتيال قائد السلام في المنطقة ورمز محاربة الإرهاب قاسم سليماني لا يمكن محوها.

وأشار ربيعي إلى تغريدة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الأخيرة والتي ادعى فيها بأن إيران تعتزم القيام برد انتقامي على عملية اغتيال سليماني، وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهذا الخصوص: "من المؤسف أن رئيس دولة يدعي أن لديه نظام حكم يقدم تعليقا سريعا ومصطنعا ومشوها على هذا الأساس الضعيف" بحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإخبارية.

وتابع ربيعي، أن العالم يراقب الانتخابات الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، ووجه خطابه إلى الحكومة الأمريكية، قائلا: "فيما يتعلق بقائدنا الشهيد، قمتم باغتيال قائد السلام في المنطقة ورمز مكافحة الإرهاب، ولا يمكن محو وصمة العار هذه عنكم، لقد ارتكبت أمريكا أكبر خطأ استراتيجي لها، وبهذه الأعمال لا يمكن إخفاء جرائمها، وفي حال وقوع أي خطأ استراتيجي، ستشهد الولايات المتحدة ردا حاسما من قبل إيران"، بحسب الوكالة.

وفي سياق آخر، تطرق ربيعي إلى أول اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث الأحد الماضي بعد بدء أعمال الدورة الحادية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي، معتبرا أن التعاون بين السلطات الثلاث في البلاد سيسرع من حل المشاكل الراهنة.

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن أحد القضايا التي ناقشها رؤساء السلطات الثلاث، هي القضايا الاقليمية، وقال: "إن تجاوز الأوضاع الصعبة الحالية يتطلب تنسيقا بين السلطات الثلاث والمزيد من ارتباط الحكومة بالمجتمع والمزيد من الثقة، وسنتغلب بالتأكيد على هذه الظروف الصعبة".

وتابع قائلا: "خلقت مرحلة كورونا الصعبة، ظروفا خاصة في جميع أنحاء العالم، وإن إيران هي الدولة الوحيدة التي تواجه قضيتين هما الحظر وكورونا، كما أن وجود السلطتين التشريعية والقضائية إلى جانب الحكومة والتفاهم في القرارات سيقصر من عملية اتخاذ القرار والتعاون في تنفيذه، وهذه إحدى المتطلبات الضرورية في هذه الفترة".