نتنياهو: "اتفاق السلام" يمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن يتوسع "اتفاق السلام" الذي وقعته إسرائيل مع الإمارات والبحرين ليضم دولا عربية أخرى، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد.

وقال نتنياهو، في كلمته خلال مراسم التوقيع على "اتفاق السلام" بالبيت الأبيض اليوم، "هذا السلام سيتوسع ليضم دولا عربية أخرى ويمكن أن يضع حدا للصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد".

وأضاف "كان مستحيلا تحقيق الاتفاق في السابق ولكن بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقق ذلك".

وتابع "الفوائد الاقتصادية ستتدفق على المنطقة كلها وستصل إلى كل مواطن، فهذا ليس سلاما بين القادة بل بين الشعوب".

وأشار إلى أنه "هناك العديد من الدول ستتحرك نحو توقيع اتفاقات مماثلة".

وكانت تقارير أفادت في وقت سابق، بأنه من المتوقع أن يكون السودان وعُمان هما البلدان التاليان اللذان سيوقعان اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.

وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلنت إسرائيل عن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات في 13 أغسطس الماضي، قبل أن تعود وتعلن عن التوصل لنفس الاتفاق مع المملكة البحرينية في 11 سبتمبر الجاري.

يذكر أن إسرائيل كانت قد وقعت اتفاقيات سلام في السابق مع مصر عام 1979، والأردن عام 1994.