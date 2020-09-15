أمريكا أخطأت... "القول الفصل" لمنظمة التجارة العالمية بشأن الحرب التجارية

أيدت منظمة التجارة العالمية، اليوم الثلاثاء، شكوى الصين بشأن الرسوم الإضافية التي فرضتها إدارة ترامب على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار، ما أثار غضبًا في واشنطن.

وقضت لجنة من الخبراء شكلتها هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بأن التعريفات "غير متوافقة" مع قواعد التجارة العالمية، وأوصت الولايات المتحدة "بجعل إجراءاتها متوافقة مع التزاماتها"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وانتقد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر القرار، قائلا إنه يثبت أن منظمة التجارة العالمية، التي واجهت انتقادات أمريكية حادة منذ فترة طويلة، "غير كافية على الإطلاق لوقف الممارسات التكنولوجية الضارة للصين".

وقال في بيان: "إدارة ترامب لن تسمح للصين باستخدام منظمة التجارة العالمية للاستفادة من العمال والشركات والمزارعين ومربي الماشية الأمريكيين".

من ناحية أخرى، أشادت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، بقرار المنظمة وقالت إنها تأمل في أن تحترمه الولايات المتحدة و"تتخذ إجراءات عملية للقاء الصين وأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين في منتصف الطريق لتحقيق تنمية مستقرة وصحية للاقتصاد العالمي".

تم تشكيل اللجنة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي لمراجعة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة ربع تريليون دولار. شكلت التعريفات المفروضة في 2018 بداية الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.