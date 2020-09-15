ترامب يتعهد بإبرام اتفاق مع إيران حال فوزه بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه سيبرم اتفاقا مع إيران في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

القاهرة-. وأضاف ترامب: "خلال فترة قصيرة سنرى ما سنفعله مع إيران، نعلم أن إيران تعاني. بعد الانتخابات الرئاسية إذا ربحنا سنبرم اتفاقا مع إيران".

وتابع في تصريحات صحفية خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض: "إيران تعاني عجزا فادحا في ناتجهم الإجمالي ونريد عقد صفقة مع إيران، ولكن إذا فاز بايدن لن يبرم اتفاقا معهم".

وفي وقت سابق اليوم، هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في معرض تعليقه على تقارير صحفية تتعلق بمزاعم تحضير طهران لشن هجمات ضد الولايات المتحدة، قائلا "إن أي هجوم من جانب إيران ضد الولايات المتحدة سيواجه بهجوم أكبر على إيران بألف مرة".

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة "ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية"، في الوقت الذي تنتهي فيه صلاحية حظر دولي للأسلحة على إيران في 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ومؤخرا، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وطالبت بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.

وقالت الخارجية الألمانية، في تغريدتين:

مجموعة الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لديها موقف موحّد وهو رفض آلية الزناد الأميركية والحفاظ على الاتفاق النووي لكن يجب على إيران أولاً أن تعود للالتزام بتعهداتها.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرضه عقوبات مشددة على الجمهورية الإسلامية.

كما شكل اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني/ يناير الماضي، علامة بارزة في مسار العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن.