الرئيس الأمريكي يخطئ في نطق اسم وزير الخارجية البحريني... فيديو

أخطأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في نطق اسم وزير الخارجية البحريني، خلال مراسم توقيع اتفاقي سلام بين إسرائيل ودولتي الإمارات والبحرين.

وفي مستهل حفل التوقيع الذي تم عقده اليوم بحديقة البيت الأبيض، قدم ترامب الشكر إلى ممثل الدول الثلاث، بالقول: "أتشرف أنا والسيدة الأولى، باستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته. شكرا جزيلا، شكرا لك سارة".

وأردف في كلمة الترحيب: "وأيضا وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد. شكرا جزيلا لك. وكذلك وزير الخارجية البحريني عبد اللظيف الزاني. شكرا لك، شكرا جزيلا".

وذلك، بينما اسم وزير الخارجية البحريني هو "عبد اللطيف الزياني". والاسم الكامل هو عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وقّعت إسرائيل رسميا، اليوم الثلاثاء، على اتفاقيتي سلام مع دولتي الإمارات والبحرين وذلك في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن وبحضور الرئيس الأمريكي.