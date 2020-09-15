ديفيد فريدمان: إيران خطر على الخليج وأمريكا وإسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، إن إيران تمثل خطورة على الخليج وأمريكا وعلى الإسرائيليين، مشيرا إلى أن طهران غير سعيدة باتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة "العربية نت"، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتوصل إلى حل عادل مع الفلسطينيين، مطالبهم بتجاوز ما وصفه بـ"خطاب الماضي".

وقال فريدمان: "الشعب الفلسطيني يأمل بحياة أفضل"، مضيفا: "هناك حوارات بناءة مع دول عربية أخرى، في إشارة إلى اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين".

وتابع: "إيران غير سعيدة بالاتفاق لأنه يضعفها وسيحد من قدرتها كقوة خبيثة"، مضيفا: "السلام قاسم مشترك ومكسب للجميع".

وقال السفير الأمريكي في إسرائيل: "نأمل أن يمضي تطبيق الاتفاق بالاتجاه الصحيح".

وشهدت حديقة البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني؛ فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

السفير الأميركي في إسرائيل للعربية: الاتفاق سيحد من قدرة إيران كقوة خبيثة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 15, 2020

وأكد الرئيس الأمريكي في كلمته أن اتفاق اليوم هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن "اتفاق السلام" الذي تم توقيعه بين الإمارات والبحرين وإسرائيل يكسر قيود الماضي.

السفير الأميركي في إسرائيل للعربية: إيران دولة خطيرة على الخليج وأميركا وإسرائيل #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) September 15, 2020

وقال ترامب، في كلمته خلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بالبيت الأبيض، "اليوم ندشن فجرا جديدا في الشرق الأوسط ونأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".