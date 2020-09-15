الوباء لا يتراجع... الصحة العالمية: وفيات كورونا زادت 8% الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، ارتفاع الوفيات نتيجة فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، على الرغم من انخفاض عدد الإصابات الجديدة حول العالم بشكل طفيف.

في الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر/ أيلول، أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 8% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 40600 حالة وفاة.

ورغم ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بمقدار 1.8 مليون، إلا أنها سجلت انخفاضًا بنسبة 3% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

تأتي هذه البيانات بعد أن أبلغت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية ليوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، يوم الأحد، حيث ارتفع الإجمالي بمقدار 307.930 في غضون 24 ساعة.

حتى الآن، تم تسجيل 28.9 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. فيما تشير البيانات من جامعة "جونز هوبكنز" إلى حصيلة أعلى عند 29.3 مليون.