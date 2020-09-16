الحكومة اليابانية تقدم استقالتها بالكامل

قدمت الحكومة اليابانية، استقالتها بالكامل، صباح اليوم الأربعاء، إلى رئيس الوزراء شينزو آبي.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "كيودو"، أن "الحكومة اليابانية قدمت استقالتها بالكامل إلى رئيس الوزراء شينزو آبي".

وصوت الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، يوم الاثنين، لاختيار زعيم جديد له والذي سيصبح بشكل فعلي رئيس الوزراء المقبل خلفا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي.

وفاز يوشيهيدي سوغا كبير أمناء مجلس الوزراء، وأحد المساعدين الأوفياء لآبي بهذا المنصب.

وسيقوم اليوم مجلسا البرلمان الياباني بالتصويت لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد، والذي يختار حكومته الجديدة.

وأعلن آبي أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي، أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.

