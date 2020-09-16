إصابات "كورونا" في الهند تتخطى الـ 5 ملايين

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى اكثر من 5 ملايين حالة.

وقالت الوزارة في بيان لها: "يتم إجراء أكثر من 1.11 مليون فحص يوميا، وقد تم تسجيل أكثر من 90.1 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية من بينهم 82.9 ألف مصاب بالمرض. كما يتجاوز إجمالي عدد حالات الشفاء 3.94 مليون شخص".

ولفت البيان إلى أن أكثر من 995 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات، وخلال الـ24 الساعة الماضية ارتفع هذا العدد بأكثر من 5.8 ألف. كما تجاوز عدد الوفيات 82 ألفا، بعد تسجيل 1290 حالة وفاة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وتعد الهند ثاني دولة في ​العالم​ من حيث عدد المصابين بالفيروس بعد ​الولايات المتحدة​ التي سجلت لغاية اليوم 59.6 مليون إصابة.