اليابان: انتخاب يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء

انتخب يوشيهيدي سوجا رئيسا لوزراء اليابان، اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات فيما يواجه مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة "كوفيد-19".

وتم بث التصويت مباشرة عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، حيث حصل سوغا على 314 صوتا من أصل 462 صوتا صحيحا.

كان سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي، وصوّت لصالح انتخابه مجلس النواب حيث يملك الأغلبية الحزب الديمقراطي الحر الحاكم الذي يتزعمه.