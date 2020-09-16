زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيبال... صور

قال مركز رصد الزلازل في نيبال، إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب البلاد صباح اليوم الأربعاء، وشعر به سكان العاصمة كاتماندو.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجة.

🇳🇵|| The #Nepal Seismological Center announced that a magnitude 6 earthquake struck the country Wednesday morning, and no casualties were reported. pic.twitter.com/uzZsfi28iL — Omar Mahmoud (@omarmah54833127) September 16, 2020

وذكرت الشرطة أنها لم تتلق تقارير عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار بسبب الزلزال حتى الآن، بحسب "رويترز".

يذكر أن نيبال قد تعرضت في عام 2015 لأعنف زلزال يضرب البلاد لأكثر من 80 عاما، والأكبر في العالم بقوة 7.9 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل أكثر من 8000 شخص وإصابة أكثر من 19 ألف.

5.5 Magnitude earthquake hits Kodari, Ramche area of Sindhupalchok near Kathmandu in Nepal this morning. No reports of any damages received yet. pic.twitter.com/G0ScupNquG — I Love Siliguri (@ILoveSiliguri) September 16, 2020

ونيبال أو رسميا جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية هي دولة تقع في جبال الهملايا، بين الهند والصين، ولا تطل على بحار خارجية.

وأصبحت جمهورية منذ 28 مايو/أيار 2008. وهي إحدى الدول الصغرى في شبه القارة الهندية، وقلّما يسمع عنها العالم بسبب موقعها المنعزل ووعورة تضاريس أرضها.