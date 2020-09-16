اندلاع حريق هائل في مرفأ أنكونا الإيطالي...صور وفيديو

أعلنت وسائل إعلام ايطالية، يوم أمس الثلاثاء، عن نشوب حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي الواقع شمال شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الحريق اندلع في الميناء عند منتصف الليل وقامت فرق الإطفاء بالهرع إلى المكان بسرعة لإطفائه، وذلك خوفا من انتشار الحريق الذي قد يصل إلى صهاريج النفط والغاز القريبة من المكان.

وأشار المتحدث باسم قوات الطوارئ في المنطقة أن الخسائر اقتصرت على الماديات ولا إصابات بين المواطنين.

ومن جهته، قال عمدة أنكونا إن الحريق الذي اندلع لن يكون لديه تدعيات بيئية على المنطقة وطالب المواطنين إغلاق النوافذ لأيام محدودة فقط.

#Ancona , vasto #incendio divampa al porto. Il comune chiude scuole e parchi: "Limitate gli spostamenti e tenete le finestre chiuse" - Il Fatto Quotidiano https://t.co/IDj138M2Wb — Angelo 🍬🌛🇮🇹 🇪🇺 💚 (@AngelSanto22) September 16, 2020

وقد قامت البلدية، كإجراء احترازي، بإغلاق جميع المدارس على اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الجامعات والحدائق والمرافق الرياضية، وذلك بانتظار التحاليل الهواء المخبرية.