روحاني: إيران حققت انتصارا تاريخيا بعد هزيمة أمريكا في تفعيل "آلية الزناد"

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن "عدم قدرة الولايات المتحدة على تفعيل "آلية الزناد"، يعد أحد الانتصارات التاريخية العظيمة لإيران".

وقال روحاني، في كلمة عقب اجتماع للحكومة، إن "هزيمة الولايات المتحدة في بداية آلية الزناد هي واحدة من الانتصارات التاريخية العظيمة لإيران"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع: "إن آلية الزناد لم يتم تفعيلها لتصل إلى نتيجة، أمريكا تسعى فقط لخلق يوم سعيد لها"، مضيفًا أن "أمريكا تسعى إلى حياكة مؤامرة على الشعب الإيراني والجميع خالفها في ذلك وأصبحت الولايات المتحدة في عزلة".

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤخرا، رفضها استخدام الولايات المتحدة "آلية الزناد" ضد إيران وتطالب بالحفاظ على الاتفاق النووي شريطة أن تعود طهران للالتزام بتعهداتها.

وكان رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، أعلن في أغسطس/آب، عدم وجود توافق بين أعضاء المجلس بشأن طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.

وفي الشهر نفسه، قدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طلباً رسميّاً إلى مجلس الأمن لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رُفعت بعد توقيع الاتفاق النووي، ثم أعادت الولايات المتحدة فرضها منفردة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وترى واشنطن أن طهران انتهكت الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في العام 2015، وأن العقوبات تم رفعها مقابل التزاماتها، لذلك يجب إعادة فرضها فيما يعرف بـ"آلية الزناد" وهي "العودة إلى الوضع السابق"سناب-باك".