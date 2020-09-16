اجتماع قريب بين عسكريين روس وأتراك لمناقشة الوضع حول إدلب

أعلنت القوات المسلحة التركية، اليوم الأربعاء، إن الجيشين التركي والروسي سيعقدان اجتماعا في أنقرة، يناقشان خلاله الوضع في إدلب السورية.

وجاء في بيان القوات: "سيعقد الوفدان العسكريان التركي والروسي اجتماعا يناقشان خلاله الوضع في إدلب".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، في وقت سابق، عن جولة أخرى من المشاورات بين الوفدين الروسي والتركي حول سوريا وليبيا يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول في أنقرة.

في سياق متصل، كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن اختلافات بين موسكو وأنقرة وطهران في كيفية سير الأزمة السورية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدول الثلاث تجمعها المساعي الصادقة لمنع تكرار سيناريو العراق وليبيا، ومنوها بالدور الروسي في حل الأزمة الليبية.

وأعلن مركز المصالحة الروسي العامل في سوريا، يوم الجمعة الماضي، أن إرهابيي "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا) يستعدون للقيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في الجزء الجنوبي من إدلب السورية.