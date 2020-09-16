لوكاشينكو خلال اجتماع داخلي موسع: " أفكار من نسج الخيال" لدى المعارضة

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المعارضة البيلاروسية بشأن التنظيم الذاتي التلقائي للمجتمع خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا هي من نسج الخيال ليس إلا.

وقال لوكاشينكو خلال لقاء مع النشطاء السياسيين في البلاد نقلتها وكالة "سبوتنيك": "التنظيم الذاتي التلقائي المزعوم للمجتمع ونضوج ما يسمى بالوضع الثوري، بالإضافة إلى قضية عدم شرعية الانتخابات وما شابه ذلك، كلها أساطير وأخبار من نسج الخيال".

وأضاف الرئيس البلاروسي، قائلا: "ما يحدث اليوم ليس شيئا غريبا أو جديدا حيث يتذكر كبار السن شيئًا مختلفًا في بيلاروس، عندما خرج الآلاف من الناس إلى الشوارع في التسعينيات طالبين تغييرات سياسية واجتماعية".

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 آب/ أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها للمرة السادسة الزعيم البيلاروسي الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وحصل، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، على 80.1 في المئة من الأصوات.