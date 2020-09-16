حجاج إسرائيليون يعلقون على الحدود الأوكرانية ويمنعون من الدخول... فيديو

علق نحو 1.5 ألف يهودي حسيدي على حدود بيلاروسيا وأوكرانيا، وذلك لحظر السلطات الأوكرانية عبور الحدود بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ويحاول الحجاج الحسيديون الوصول إلى قبر الحاخام نحمان عشية رأس السنة اليهودية الجديدة. ومعظمهم تقريبا مواطنون إسرائيليون.

I read that it's 1500 Breslover Orthodox Jews stuck in #Belarus at the #Ukraine's border. Ukraine government brought more patrols to prevent illegal crossing of Jews into Ukraine on the route to #Uman. That police look like a riot police. #Zelensky image is ruined among Jews. pic.twitter.com/PSEG2b8ay7 — Best Health 4 You (@besthealthyou) September 15, 2020

واضطر حرس الحدود الأوكرانيون إلى إقامة حاجز على الحدود ووقف عمل المعابر الحدودية تمامًا لمحاولات اليهود المتكررة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

View this post on Instagram A post shared by Умань - живе місто!!! (@uman.times) on Sep 15, 2020 at 9:21pm PDT

بهذا الصدد، كتب وزير الداخلية الإسرائيلي إلى الرئيس الأوكراني: "أناشدكم السماح بالدخول لأولئك الموجودين على الحدود البيلاروسية لأسباب إنسانية طارئة، وفقط لفترة الاحتفال برأس السنة اليهودية، مع مراعاة القيود والامتثال الكامل لجميع المعايير الصحية المتخذة بشأن "كوفيد-19" والتي يعتبرها بلدكم ضرورية".

Israel’s interior minister Arye Deri has sent a letter to the Ukrainian President Vladimir Zelensky urging him to open up the #)Ukrainian/Belarusian border and allow access for the #Jews that are stranded there, they should be able to get to #Uman for #RoshHashanah. pic.twitter.com/eiaQOCdOwI — Yid Info (@YidInfoNews) September 15, 2020

في الوقت نفسه، السكان المحليون في أومان الأوكرانية ليسوا مستعدين للترحيب بالضيوف من إسرائيل، خوفًا من انتشار العدوى.

Die im Niemandsland zwischen #Belarus und der #Ukraine seit gestern gestrandeten fast 1.000 #Chasidim, die zur Feier von #RoshHashanah ins ukrainische #Uman zum Grab von #RabbiNachman pilgern, feiern bzw. beten trotzdem mit Musik und Tanz.



Video via .@tutby pic.twitter.com/DHk2BStOjt — Johannes Schenck (@kultur_fan) September 15, 2020

كما نشر السكان المحليون إعلانات على المتاجر ومواقف الباصات أن الحسيديين غير مرغوب بهم في المنطقة وأنهم غير مستعدين للتعامل معهم.

View this post on Instagram A post shared by Умань - живе місто!!! (@uman.times) on Aug 3, 2020 at 4:28am PDT

حيث اندلعت اشتباكات في أومان بين الحجاج الحسيديين والسكان المحليين. وقامت مجموعة من الحسيديين في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بهدم سياج حديدي على قبر الحاخام نحمان، كان قد أقيم لمنع تجمع الحشود الكبيرة في مكان واحد بسبب الحجر الصحي.

View this post on Instagram A post shared by Yid Info™ (@yidinfo) on Sep 12, 2020 at 6:45pm PDT

وأعلنت إسرائيل التي قدم منها معظم الحجاج، بداية الحجر الصحي من يوم 18 سبتمبر/أيلول واستمراره ثلاثة أسابيع، وذلك لارتفاع حالات الإصابة بكورونا بأربعة آلاف مصاب يوميا.