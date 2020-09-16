على عكس أوروبا... "الصحة العالمية" تعلن عدم تسجيل زيادة انتشار كورونا في روسيا

قالت مندوبة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، إن منظمة الصحة العالمية (WHO) لا تسجل زيادة في نمو حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، على عكس أوروبا.

وقالت المسؤولة في مؤتمر عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء:

"في هذه المرحلة، يمكننا أن نرى أنه في المنطقة الأوروبية في العديد من البلدان هناك زيادة (في حالات الإصابة بفيروس كورونا). بينما لا نرى هذا في روسيا".

وأشارت إلى أن المنظمة قد توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات على أساس البيانات المقدمة إلى منظمة الصحة العالمية على أساس يومي من خلال نقطة الاتصال الوطنية للوائح الصحية في روسيا.

وقالت مندوبة منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي حول تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على الوضع الوبائي لمرض السل، عبر تقنية الفيديو: "نتوقع الأسبوع المقبل زيارة مديرنا الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وهذه هي الزيارة الأولى له كمدير إقليمي في روسيا. وسيعقد اجتماعات على مستوى عالٍ للغاية".

وأضافت أنه سيتم عقد جلسة خاصة للمجموعة الرفيعة المستوى حول مرض السل.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.