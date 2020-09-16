الصحة العالمية تكشف أن استجابة روسيا لـ "كوفيد 19" غير مسبوقة

قالت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية (WHO) في روسيا، إن استجابة روسيا لمواجهة فيروس كورونا لم يسبق لها مثيل، فالبلاد تتصدر العالم في عدد الاختبارات التي أجريت.

وقالت المندوبة، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت:

"ماذا يمكننا أن نقول عن الاستجابة لمرض "كوفيد 19" في روسيا، لقد كانت غير مسبوقة على الإطلاق. الاستجابة الهائلة للنظام بأكمله، الحكومة بأكملها، على جميع المستويات، مما جعل من الممكن رؤية عدد المصابين بوضوح. روسيا هي واحدة من الدول الرائدة في العالم في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها".

من جهة ثانية قالت مندوبة منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر: "نتوقع الأسبوع المقبل زيارة مديرنا الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وهذه هي الزيارة الأولى له كمدير إقليمي في روسيا. وسيعقد اجتماعات على مستوى عالٍ للغاية".

وأضافت أنه سيتم عقد جلسة خاصة للمجموعة الرفيعة المستوى حول مرض السل.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.