صحيفة: اتفاقات السلام تمكن ترامب ونتنياهو من تحقيق مكاسب كبيرة

كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن اتفاق السلام التاريخي المبرم بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل ينهي عقودا كان فيها توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل يعد أمرا محرما في الدبلوماسية العربية، ويأتي ذلك مع تغير القوة والأولويات في ​الشرق الأوسط​.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقريرها أنه "لطالما ظلت إسرائيل منبوذة بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك، تزايدت اللامبالاة بين ​الدول العربية​ تجاه ​القضية الفلسطينية​"، مشيرةً إلى أن "مع وجود عدو مشترك بين إسرائيل و​دول الخليج​ يتمثّل في ​إيران​، ازدهرت بعض العلاقات بشكل سري في السنوات الأخيرة بين بعض دول المنطقة وإسرائيل".

وذكرت الصحيفة أنه "بعد ترحيبه برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​، قال الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ إن "خمس أو ست" دول أُخرى على وشك عقد اتفاقات مماثلة مع إسرائيل، لكنه لم يذكرها".

وأضاف التقرير أن "نتنياهو وترامب سعيا إلى الاستفادة من التغييرات الإقليمية، بينما يواجهان انتقادات محليّة لتعاملهما مع جائحة فيروس "كورونا"، مبيّنا أن "توقيع اتفاقات سلام يمكن الزعيمين من التباهي بمكاسب كبيرة في السياسة الخارجية، حتى مع تفاقم الإحباط في الداخل".

وأفادت بأن "إسرائيل تأمل في أن توقع دول خليجية أُخرى، قد يكون من بينها ​سلطنة عمان​ و​السعودية،​ اتفاقات تبنى على القلق المشترك بشأن النفوذ العسكري الإيراني المتزايد".