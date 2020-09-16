2 تريليون دولار سنويا قد تمنع دمار كوكب الأرض

قالت دراسة علمية حديثة إن العالم بحاجة إلى ما يصل إلى 2 تريليون دولار سنويا لمنع دمار كوكب الأرض بصورة كبيرة.

وأشارت الدراسة المنشورة عبر وكالة "رويترز" إلى أن العالم كي يتخلص من الانبعاثات الحرارية التي قد تسبب دمار كوكب الأرض، يحتاج إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين 1 إلى 2 تريليون دولار أمريكي سنويا.

وقال تقرير للجنة تحولات الطاقة إن التخلص من الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن الحالي، سيتكلف استثمارات إضافية تُقدر بما بين تريليون وتريليوني دولار سنويا.

وتمثل تلك الاستثمارات ما يعادل بين واحد في المئة و1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال التقرير إنه بعد تحقيق ذلك، سيكون الانخفاض في مستويات المعيشة في 2050 في الدول المتقدمة والنامية، عندما يصل لأقل من 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح التقرير أنه ستكون هناك حاجة لإدخال تحسينات كبيرة على صعيد كفاءة الطاقة، إذ سيتعين رفع الإمدادات العالمية السنوية من الكهرباء بأربعة أو خمسة أمثالها لتصل إلى ما بين 90 ألفا و115 ألف تيراوات في الساعة.

وسيحتاج المعدل السنوي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لأن يكون خمسة أو ستة أمثال الزيادة التي تحققت في 2019.

وأشار التقرير إلى أن الصين لديها المصادر والتكنولوجيا، التي تجعلها اقتصادا غنيا ومتطورا وخاليا من انبعاثات الكربون بحلول 2050.

وقالت اللجنة إنه يتعين أن تكون جميع الدول النامية قادرة على الوصول لمستوى القضاء الكامل على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى تقدير، لكنها ستحتاج استثمار تنمية لجذب مستثمري الطاقة النظيفة في القطاع الخاص.