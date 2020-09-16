بالرغم من تهديدات واشنطن... سفينة إمداد جديدة تنضم إلى مشروع "التيار الشمالي 2"

موسكو - سبوتنيك. وأشارت بوابة "مارين ترافيك" الإلكترونية التي تتابع تحركات السفن إلى أن

السفينة قد غادرت ميناء سان بطرسبورغ في 15 أيلول/ سبتمبر، وستصل إلى مكران في 17 أيلول/سبتمبر، حيث توجد في الميناء سفينة "الأكاديمي تشيرسكي" التي تعتبر هي السفينة الأساسية لاستكمال مد خط الأنابيب "التيار الشمالي 2"، إضافة إلى سفينة "فورتونا" الراسية في ميناء "روستوك" الألماني أيضا.

يذكر أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي.جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية (51% من الأسهم). وتقوم الشركات الأوروبية "رويال داتش شيل" و"أو.إم.في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 49 في المئة، أي ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي. وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالي 2" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وفي هذا السياق، أعلنت شركة "اولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل. والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.