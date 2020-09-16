"رغم معارضة إسرائيل"... كوشنر يلمح بإرسال مقاتلات "إف 35" للإمارات

قالت شبكة " سي إن إن" الأمريكية إن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ألمح إلى أن أمريكا سترسل طائرات F-35 إلى الإمارات رغم المعارضة التي أبدتها إسرائيل لذلك.

وأشارت الشبكة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن كوشنر قال في مقابلة للشبكة إنه "لا علاقة لذلك بصفقة السلام، لدينا علاقاتنا مع الإمارات وحاربنا معا في 4 حروب على ما اعتقد لديهم جيش هائل، وهم على الحافة تماما مع إيران، وسياسة الرئيس الأمريكي هي مكافحة عدوانية إيران".

وأضاف كوشنر: "عبر إرسال مقاتلات F-35 للإمارات، هذا من الواضح سيقوي حلفائنا بالمنطقة وينبه أكبر سبب لعدم الاستقرار بأننا نولي اهتماما جديا للمكان الذي يوجدون فيه".

وكانت مصادر بوزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس قالوا إن جاريد كوشنر يقف وراء الدفع لتنفيذ صفقة بيع مقاتلات F-35 للإمارات، في حين ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير سابق، إن الجيش الإماراتي تلقى ملخصا سريا من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية حول مقاتلات الـF-35 خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه ليست لديه مشكلة في بيع مقاتلات "إف -35" للإمارات العربية المتحدة، والتي قالت أبو ظبي إنها جزء من اتفاق سلام يجري توقيعه مع إسرائيل.

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، أمس الثلاثاء: "لن تكون لدي مشكلة في بيع إف-35 لهم، أرى ذلك كمكسب لا كخسارة"، موضحا أن ذلك البيع سيوفر الوظائف في الولايات المتحدة.

وعن اتفاق السلام الإسرائيلي- الإماراتي، علق ترامب بقوله إن "دولا أخرى تريد الانضمام، وأعتقد أن الفلسطينيين أنفسهم سوف ينضمون في النهاية وسيكون لدينا سلام في الشرق الأوسط".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".