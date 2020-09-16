لأول مرة في التاريخ... تصوير برنامج إسرائيلي في الإمارات

يعتزم القائمون على البرنامج الإسرائيلي " Goalstar" تصوير الموسم القادم في دولة الإمارات، ليصبح أول مسلسل تلفزيوني إسرائيلي يتم تصويره في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء ذلك بعد إعلان معاهدة التطبيع في البيت الأبيض بوساطة أمريكية، أقامت إسرائيل بموجبها علاقات رسمية مع دولتين عربيتين، الإمارات والبحرين.

ويشار إلى أن برنامج " Goalstar" يبث حلقاته عبر شبكة " Hot"، حيث يتنافس فريقان بكرة القدم يكون اللاعبون عبارة عن مشاهير. كما تم تصوير المواسم السابقة في البرازيل وتايلاند والمكسيك والأرجنتين.

جدير بالذكر أن شركة " ADD Content" تجري محادثات مع العديد من الشركات الإماراتية المحلية لتصوير موسم 2021 القادم، وفق موقع "deadline".

ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين.