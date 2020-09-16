فرنسا تمنح ساسة لبنان فرصة جديدة لتشكيل الحكومة

وجهت فرنسا، اليوم الأربعاء، رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، وذلك بعد انقضاء المهلة التي أعطاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمسؤولين لتشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا قالت فيه أن "الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان".

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة "رويترز" تصريحات مسؤول فرنسي قال فيها: "تأسف فرنسا لأن الزعماء السياسيين اللبنانيين لم ينجحوا في الوفاء بالتعهدات التي تعهدوا بها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر/أيلول 2020 وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضاف المسوؤل قائلا:"لم يفت الأوان بعد يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم والعمل أخيرا لمصلحة لبنان وحدها من خلال السماح لمصطفى أديب بتشكيل حكومة على مستوى خطورة الوضع".

وكان ماكرون قد أكد في آخر زيارة له إلى لبنان أن السياسيين اللبنانيين تعهدوا بإنجاز تشكيل حكومة جديدة خلال مدة 15 يوما، انتهت أمس، وكذلك إنجاز إصلاحات جوهرية خلال 8 أسابيع.