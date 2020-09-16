نسبة العرب منهم 20%...عدد سكان إسرائيل يبلغ 9.246 مليون شخص

عشية حلول عيد رأس السنة العبرية الجديدة، كشف إحصاء رسمي إسرائيلي أن اليهود يمثلون نحو 75 بالمئة من إجمالي عدد مواطني إسرائيل بينما تشكل نسبة المواطنين العرب (الفلسطينيين) حوالي 20 بالمئة فقط.

القدس- سبوتنيك. وأظهرت نتائج معطيات نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "عدد سكان إسرائيل بلغ تسعة ملايين، و246 ألف نسمة".

ونشرت دائرة الإحصاء المركزية معطياتها بمناسبة رأس السنة العبرية الذي تصادف عشيته بعد يوم غد الجمعة. وبحسب المعطيات فإنه "يتوقع أن يصل عدد السكان إلى عشرة ملايين بحلول نهاية العام 2024 وإلى 15 مليون نسمة بحلول نهاية العام 2048، وإلى 20 مليون نسمة في نهاية العام 2065".

وأشارت دائرة الإحصاء إلى أن "السكان اليهود يشكلون نسبة 75 بالمئة، وعددهم ستة ملايين و841 ألف يهودي، ونسبة العرب 20 بالمئة وعددهم مليون و946 ألف عربي. ويشمل هذا المعطى الفلسطينيين في القدس الشرقية، الذين يقدر عددهم بحوالي 400 ألف مقدسي. ويوجد في إسرائيل 459 ألف مواطن، ونسبتهم 5 بالمئة بين السكان، ويعرفون كـ (آخرين)، وهؤلاء هم من المهاجرين الجدد غير اليهود من دول الاتحاد السوفييتي السابق".

وبلغت نسبة النمو السكاني 1.6 بالمئة، حيث ازداد عدد السكان في إسرائيل بحوالي 150 ألف نسمة، خلال السنة العبرية المنتهية. ووُلد خلال السنة العبرية المنتهية قرابة 170 ألف طفل، وتوفي 44 ألف شخص.

وأضيف إلى السكان 25 ألف شخص في ميزان الهجرة بينهم 20 ألف مهاجر جديد، هاجروا إليها بموجب "قانون العودة" الذي يسمح لليهود فقط بالهجرة إلى إسرائيل.

وتبين من معطيات دائرة الإحصاء أن متوسط طول الأعمار في إسرائيل 81 عاما للرجال و84.7 عاما للنساء.

وأفادت دائرة الإحصاء بأن "74 بالمئة من السكان يعيشون في المدن، و15 بالمئة في مجالس محلية (قرى) و10 بالمئة تقريبا في مناطق مجالس إقليمية و0.7 بالمئة في قرى لا تعترف فيها السلطات".

ووفقا للمعطيات، فإن عدد الوفيات في إسرائيل كان منخفضا في الأشهر الأولى من العام الحالي، لكن منذ بداية جائحة كورونا، وخاصة منذ نيسان/ أبريل، كان عدد الوفيات مشابها لعدد الوفيات في العام الماضي. وتوفي منذ بداية العام وحتى نهاية تموز/ يوليو 27.550 شخصا، وهو عدد مشابه للوفيات في الفترة نفسها من العام الماضي.