أفيخاي أدرعي عن "اليهود العرب": أضافوا الكثير للثقافة الإسرائيلية

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن اليهود العرب، كان لهم دور في إثراء الثقافة الإسرائيلية، واصفا يوم توقيع الاتفاق مع الإمارات والبحرين باليوم التاريخي.

وكتب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "من جماليات إسرائيل وغناها احتوائها ثقافات منوعة والعربية إحداها ".

وتابع: "اليهود الذين عادوا إلى أرض الوطن من الدول العربية ما زالوا يحملون في أيامهم عاداتها التي أضفت الكثير على الثقافة الإسرائيلية".

وأضاف: "يوم 15 سبتمبر/ أيلول، التاريخي يوحد أملنا المشترك في تعميم السلام في أنحاء الشرق الأوسط".

ونشر أدرعي صورا لأعلام كل من إسرائيل والإمارات والبحرين وعلق عليها بكلمة "سلام".

من جماليات إسرائيل وغناها احتوائها ثقافات منوعة والعربية إحداها. فاليهود الذين عادوا أرض الوطن من الدول العربية لا زالوا يحملون في أيامهم عاداتها التي أضفت الكثير على الثقافة الإسرائيلية.

يوم 15.09 التاريخي يوحد أملنا المشترك في تعميم السلام في أنحاء #الشرق_الاوسط#سلام 🕊 🇮🇱🇦🇪🇧🇭 pic.twitter.com/oNor12vGSS — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2020

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.

واعتبر ترامب، أن هذا الاتفاق يكسر قيود الماضي، مضيفا: "إنه فجر يوم جديد في الشرق الأوسط يجعلنا نأخذ خطوة جديدة نحو منطقة يعيش فيها الناس بأمن وسلام".

وتابع "إسرائيل والإمارات والبحرين سوف ينشؤون سفارات ويبدأون التعاون كشركاء وسوف يعملون سويا فهم أصدقاء وسيفتح الباب أمام المسلمين للصلاة في القدس".