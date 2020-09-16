ترامب ينشر فيديو لجو بايدن: لعاب الصين يسيل عليه... هذا لا يصدق

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مؤكدا أن ما يفعله بايدن في الفيديو لا يمكن تصديقه.

وكتب ترامب، على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "لعاب الصين يسيل... إنه شيء لا يمكن تصديقه".

وأرفق مقطع فيديو لجو بايدن بعنوان: "بايدن لديه شيء واحد يريد قوله، لكنه ليس شيئا جيدا... استمعوا له".

ويظهر بايدن في الفيديو وهو منحني الرأس، قبل أن يضع هاتفه المحمول أمام الميكروفون بعد تشغيل إحدى الأغاني التي بدأ يتمايل معها.

وأعلن الحزب الجمهوري الأمريكي، يوم 24 أغسطس/ آب، ترشيح الرئيس دونالد ترامب، لولاية رئاسية ثانية، بينما أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

China is drooling. They can’t believe this! https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعد بايدن الديموقراطي، أبرز منافسي الرئيس الحالي دونالد ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي يطمع في الفوز بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات.

ويتبادل ترامب الرئيس الحالي، وبايدن نائب الرئيس السابق، الاتهامات من حين إلى آخر.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

ويقول ترامب، إن ما فعله في 4 سنوات يفوق ما فعله جو بايدن، نائب الرئيس الأسبق، في 40 عاما.

ويضيف: "كان بايدن جزءا من كل قرار فاشل على مدى عقود، بما في ذلك الاتفاقات التجارية السيئة، والحروب التي لم نستطع إنهاءها، وأنه بايدن أظهر خلال توليه المسؤولية في العديد من المناصب، التي كان آخرها نائب للرئيس السابق، أنه يفتقر تماما إلى ملكة القيادة وأنه كان ضعيفا".