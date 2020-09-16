داود أوغلو: ‏يجب على أردوغان التواصل مع ‎مصر

هاجم زعيم حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلا إن سياساته "جعلت تركيا وحيدة في أزمة شرق المتوسط".

وبحسب صحيفة "أحوال" التركية، انتقد أوغلو سياسات الحكومة التركية في الشرق الأوسط، قائلا: "رغم أننا محقين في أزمة شرق المتوسط، إلا أننا بقينا وحيدين في مواجهة هذه الأزمة فلا يدعمنا أحد سوى أذربيجان".

وأضاف أوغلو "هذا يدل على وجود خلل في الدبلوماسية التي تتبعها وزارة الخارجية".

وعن العلاقة مع مصر، أكمل "على تركيا بدء التشاور مع مصر من أجل التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط. لا يجب قطع التواصل مع مصر في ظل الظروف الراهنة".

وكان داود أوغلو قد اتهم في تصريحات سابقة الرئيس أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالعمل على "جعل تركيا دولة أقزام عبر إشاعة مناخ الخوف في أوساط الشعب وتحويل السلطة الحاكمة إلى شركة دعاية".