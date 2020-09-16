إيران تعلن عن إنتاج 8 نماذج من الطائرات

أعلنت منظمة الصناعات الجوية الإيرانية عن العمل على إنتاج ثمانية نماذج للطائرات في الوقت الحالي، وتطوير صناعة الطائرات المسيرة والمروحيات.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أفاد مدير منظمة الصناعات الجوية في إيران العميد أفشين خواجة فرد، بقيام المنظمة بتطوير 8 نماذج للطائرات.

ونوه العميد الإيراني في تصريح أدلى به خلال جولة تفقدية أجرها أمس الثلاثاء، في مدرج مطار جزيرة كيش، عن نشاط كبير تشهده المنطقة في مجال صناعة الطائرات.

ونوه العميد إلى أن مجال النشاط الإيراني يتركز في صناعة نماذج لطائرات "إيرباص" و "أم دي" و"337" في الوقت الحالي.

وأعلن خواجة فرد قائلا "نعمل الآن على إنتاج 8 نماذج من الطائرات"، مشيرا إلى سعي السلطات للوصول إلى خدمات مستقرة في برامجها المستقبلية، خصوصا في مجال صناعة الطائرات المسيرة والمروحيات.

وأكد العميد الإيراني على ضرورة دعم هذه الخطوة المهمة بشكل مستديم من خلال التمهيدات اللازمة التي تم أخذها بعين الاعتبار.