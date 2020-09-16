نتنياهو: اتفاق السلام تحول تاريخي وإطلاق الصواريخ لحظة توقيعه لم يكن مفاجئا

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات أدلى بها عند عودته من واشنطن بعد توقيع معاهدتي سلام مع دولتين عربيتين، أنه تم تحقيق تحول تاريخي لصالح بلاده.

وأكد نتنياهو في تصريحاته التي نقلها التلفزيون الإسرائيلي، أن الإسرائيليين سيجنون ثمار هذه الاتفاقيات في القريب العاجل وفي الأجيال القادمة.

وبحسب نتنياهو، فإنه لم يكن "من باب المفاجأة قيام إرهابيين" بإطلاق مقذوفات على إسرائيل بالتزامن مع مراسم توقيع الاتفاقيتين.

وحول أهداف مطلقي الصواريخ خلال مراسم التوقيع، نوه نتنياهو أن "هؤلاء يرغبون في العودة بمسيرة السلام إلى الوراء إلا أنهم لن يفلحوا في ذلك".

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرب "كل من تسول له نفسه الاعتداء علينا"، مبينا أن بلاده تمد يدها للسلام "لكل من يمد يده للسلام إلينا".

وشهد البيت الأبيض مراسم توقيع معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإعلان السلام مع مملكة البحرين برعاية أمريكية، وبحضور وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ونشر البيت الأبيض نصوص الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، وتبين أنها لا تتضمن ذكر التنازل عن مشروع الضم، أو ذكر دولة فلسطينية ولا المبادرة العربية للسلام، ولا حل الدولتين.