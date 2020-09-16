أردوغان: على الدول الأوروبية أن تكون عادلة في قضية شرق المتوسط

أخبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الدول الأوروبية أن "تكون عادلة ومتزنة في قضية شرق البحر المتوسط".

وأضاف الرئيس التركي خلال اجتماعه بالمستشارة الألمانية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه سيحافظ على تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق بلاده، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | #أردوغان يؤكد خلال اللقاء مع #ميركل على مواصلة تطبيق سياسات حازمة وفعالة بخصوص حقوق #تركيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 16, 2020

كما أكد أردوغان لميركل "إمكانية حل الخلافات في شرق المتوسط عبر المفاوضات طالما توفرت مقاربة قائمة على العدل".

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا متزايدا بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص وفرنسا من جانب آخر، على خلفية النزاع بين أنقرة وأثينا حول حقوق التنقيب في المياه والحدود البحرية.

وأجرى الجانبان مناورات عسكرية في المنطقة، وسط تصاعد حدة الخلاف، ويتوسط الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا بين أنقرة وأثينا، لاعتماد الحوار في حل الخلاف وتجنب الانجراف نحو الصدام.

من جانبه قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، يوم الاثنين، إن بلاده ليس لديها أطماع في أراضي أي دولة أخرى، لكنها مصممة في ذات الوقت على عدم السماح لأحد بسلب حقوقها.

وأضاف قالن في تغريدة بالتركية، أن هناك إمكانية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط بالطرق السلمية، مشيرا إلى أن المبادرات العقلانية والشاملة والمستندة إلى أساس الحق، ستساهم إيجابا في الحل.

وطالب قالن اليونان ودول الاتحاد الأوروبي بعدم التفريط بالسبل الدبلوماسية لحل الخلافات القائمة في شرق المتوسط، والإقدام على خطوات تخدم المساعي الرامية لإيجاد مخرج للأزمة.